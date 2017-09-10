Следующий саммит ОИС предложили провести в 2020 году в Узбекистане

Государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и инноваций, поэтому для повышения их интереса в данной сфере необходимо учредить специальную награду Организации Исламского сотрудничества за научные достижения, а также проводить международную олимпиаду математиков. Такое предложение сделал в воскресенье в ходе саммита ОИС в Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также он предложил провести следующий саммит по науке в 2020 году в Узбекистане.

«Следует признать, что в настоящее время многие государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и технологий. Например, в рейтинге 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран -участниц нашей организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире у стран ОИС составила всего лишь 1,9%. При этом в 2016 году в странах ОИС около 80% научных публикаций приходилось только на семь государств-членов организации. Необходимо с сожалением отметить, что несмотря на богатые природные ресурсы и значительные финансовые потенциал большинство мусульманских стран не проявляют активности во внедрении инновационных идей и технологий в экономику», заявил Мирзиёев.

Он выразил надежду, что налаживание сотрудничества, нацеленного на развитие фундаментальных наук, поиск научных решений, важнейших проблем современности создаст прочную основу для положения научно-технологического потенциала исламского мира.

«Мы с благодарностью принимаем предложение нашей организации об установке в Самарканде суперсовременного телескопа, как знак признания огромного вклада Улугбека в развитие астрономии. Мы предлагаем организовать в Узбекистане, при содействии постоянного комитета ОИС, международную олимпиаду молодых математиков, посвященную великому Аль-Хорезми. Было бы целесообразным учредить специальную награду ОИС за научные достижения в странах исламского мира, а также их популяризацию на международной арене», - предложил он.

Кроме того, Мирзиёев предложил проводить саммит по науке и технологиям раз в три года. И в случае поддержки данного предложения со стороны других стран, он выразил готовность провести его в 2020 году в Узбекистане.