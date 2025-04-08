Развитие Алматинского горного кластера будет строго соответствовать законодательству – Минтуризма

Развитие горного кластера в Алматы будет идти в строгом соответствии с нормами законодательства, заверил во вторник в ходе брифинга в правительстве вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

«Есть ряд вопросов, в основном связанные с тем, сможем ли мы в развитии Алматинского горного кластера соблюсти тот тонкий баланс – не нарушить экосистему, природу и так далее. Конечно же, любое развитие в горах не может идти в разрез экологических требований либо действующего законодательства. Поэтому тут без сомнений, что развитие будет идти в строгом соответствии с нормами законодательства», - заверил Еркинбаев.

Вице-министр добавил, что смысл развития горного кластера в том, что по международной практике горнолыжный турист или горный турист тратит в сутки 350 долларов. Это является очень высоким средним чеком.

«Развивая Алматинский горный кластер, мы можем в год привлекать 5 млн туристов по самым скромным подсчетам. Без урона экологии», - подчеркнул он.

Он также отметил, что страны, в которых есть горнолыжные курорты, развиваются «не первый год, а столетиями».

«Если это смогла сделать Европа, если европейские люди могут наслаждаться горами, если европейские дети могут проводить уроки физкультуры в горах, то почему у казахстанских детей или у казахстанских граждан этого не должно быть?» - сказал вице-министр.

Поэтому, убежден он, «все прелести нашей природы» нужно сделать доступными для маломобильных граждан, для родителей с детьми и привлекать иностранных туристов, которые могли бы «диверсифицировать серьезную экономику». Таким образом, резюмировал Еркинбаев, комплексный план развития Алматинского горного кластера является «абсолютно адекватным документом» и «проходит по всем требованиям руководства страны».

Напомним, что общественники, экологи, и специалисты в области туризма выступили против плана развития Алматинского горного кластера, который предусматривает строительство канатных дорог, гостиниц и различной туристической инфраструктуры. Они заявили, что такое беспрецедентное освоение горных районов приведет к деградации экологических систем и ухудшению экологической ситуации не только в горах, но и в городе, а также к росту заболеваемости, и призвпли развивать другие виды туризма, а также подчеркивают, что пока нет исследований о том, сколько туристов посещают страну именно ради горнолыжного туризма.

Публичное обсуждение комплексного плана развития Алматинского кластера на портале «Открытые НПА» завершилось 19 февраля. План рассчитан на 2025-2029 годы. В него входят 127 мероприятий, общий бюджет – 655,9 млрд тенге, из которых 322 млрд тенге – из республиканского бюджета, 121,4 млрд – из местного бюджета, а 212,3 млрд тенге – частные инвестиции. Минтуризма ожидает, что все это увеличит число иностранных туристов до 1,8 млн человек, а налоговых поступлений – до 184,3 млрд тенге. Министерство экологии сообщало «Власти», что не участвовало в разработке проекта.