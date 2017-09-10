ЭКСПО-2017 в Астане официально завершила свою работу

Выставка ЭКСПО-2017 способствовала продуктивному, интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества, заявил в воскресенье президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе официального закрытия выставки. По его словам, она оставит стране большое достояние и уникальный опыт, которые помогут открыть новые горизонты инновационного развития.

«Дорогие друзья, ЭКСПО-2017 оставит нам большое достояние, уникальный опыт, который поможет открыть новые горизонты инновационного развития. Инфраструктура выставочного комплекса будет эффективно функционировать и после выставки. «Нур Алем» и ряд других павильоны будут сохранены как музей.

Международный финансовый центр «Астана» должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций, занять достойное место в международной финансовой системе. Создаваемый международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций будет способствовать глобальному устойчивому развитию, продвижению зеленых технологий. Международный технопарк IT-стартапов станет площадкой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Так выставочный комплекс будет дальше служить задачам инновационного устойчивого развития. Приглашаю всех к активному сотрудничеству в работе новых центров. Этим я официально объявляю о закрытии выставки», - заявил Назарбаев.

По его словам, выставка оказала положительный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики страны. Заметное оживление получил туристический сектор Казахстана: спрос на услуги туроператоров повысился почти в два раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более, чем на 10%, налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза.

«Феномен ЭКСПО способствовал продуктивному, интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества. Благотворно сказалось развитие, взаимопонимания доверия между народами. Мир ближе познакомился с богатой уникальной культурой Казахстана. Энергия будущего – это одно из глобальных и насущных тем современности, волнующая все человечество. Выставка стала символичным мостом для передовых идей, технологий в этой сфере», - подчеркнул президент.

В целом, считает глава государства, выставка оставит Казахстану большое достояние, уникальный опыт, которые помогут открыть новые горизонты инновационного развития.

Специализированная международная выставка ЭКСПО-2017 в Астане, темой которой стала «Энергия будущего» начала свою работу 10 июня 2017 года. В ней приняло участие 115 стран. За три месяца (не считая заключительного дня – 10 сентября) выставку посетило более 3 860 000 человек. Самыми посещаемыми павильонами стали павильоны Египта, Плаза Африки, Турции, Тайланда, Азербайджана, Узбекистана, Индии, России, Японии, Саудовской Аравии. В топ самых посещаемых объектов вошли сфера «Нур-Алем», коммерческие павильоны, Детский парк и Цирк дю Солей.

Кроме того, Международной бюро выставок наградило медалями организации, людей и павильоны стран-участниц за необыкновенные усилия, которые они внесли в реализацию грандиозного и уникального мероприятия – ЭКСПО-2017. В частности, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев удостоился первой «золотой медали» в знак признания его личного участия в проведении Выставки ЭКСПО-2017 и успеха, которого она достигла, вторую «золотую медаль» присудили Международным Участникам ЭКСПО-2017 за организованное выполнение задач, за дух сотрудничества и поддержку успешного проведения данного мероприятия. Также первую «медаль чести МБВ» присудили руководителю выставки Ахметжану Есимову, а вторая присуждена столице Казахстана за выдающуюся способность интегрировать выставку ЭКСПО-2017 как в стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города.