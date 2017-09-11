Vласть и DAR запускают серию лекций Technology Talk

Vласть совместно с компанией DAR проводят первую открытую лекцию «Микросервисная архитектура: подводная часть айсберга» в рамках проекта Technology Talk. Спикером выступит Игорь Рыбаков, IT-архитектор DAR.

Главные тезисы лекции:

 Что такое микросервисы и как правильно распределить ответственность между ними?

 Для чего это делается кроме "моды"?

 Что микросервисы дают, а что отнимают?

 Как микросервисная архитектура влияет на инфраструктуру?

 Как строить и с чего начинать?

Игорь Рыбаков – выпускник КазНТУ им. Сатпаева, участвовал в создании первого казахстанского электронного кошелька KZM, сервиса онлайн-кредитования CreditOn, стримминговой платформы DAR Play, онлайн-гипермаркета DAR Bazar, бот-мессенджера DAR Vis.

DAR – инновационная IT-компания инвестиционного холдинга Green Apple, сосредоточенная на разработке мобильных приложений и сервисов для динамичной жизни.

Technology Talk – совместный образовательный проект интернет-портала Vласть и IT-компании DAR, в рамках которого пройдут несколько открытых лекций об информационных технологиях для студентов и специалистов из IT-индустрии.

15 сентября, пространство Aurora Space (Байсеитовой,1, угол ул. Жамбыла), начало в 16:00.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.