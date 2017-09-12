Участие в качестве наблюдателей также подтвердили дипломаты Иордании
  • 160
Представители вооруженной оппозиции примут активное участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане - глава МИД Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Представители вооруженной оппозиции примут активное участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане, намеченных на 14-15 сентября, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В консульские учреждения Казахстана официально обратились представители сирийской вооруженной оппозиции с просьбой выдать въездные визы. Это означает, что, как и в прошлый раз, представители сирийской вооруженной оппозиции примут активно участие в следующем раунде переговоров», — сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах правительства.

По словам главы МИД, «будут представлены группы, которые представляют Южный фронт, который ближе к Иордании, и другие группы, которые с самого начала принимали участие в астанинском процессе и которые присоединились к режиму перемирия».

Кроме этого, «иорданская сторона также будет участвовать в качестве наблюдателя и будет представлена высокопоставленными работниками их внешнеполитических ведомств».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Facebook Айсултана Назарбаева появилась запись о том, что внук президента лечился от наркозависимости
Новости
Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов
Новости
​Тенге ослаб из-за высокого спроса со стороны банков, бизнеса и населения - Нацбанк
Новости
Уголовные дела возбуждены в отношении граждан Казахстана и Индии после потасовки в Астане - МВД
Новости
Казахский алфавит на латинице будет состоять из 25 букв
Новости
​Экс-председатель КНБ Нартай Дутбаев осуждён на 7,5 лет лишения свободы