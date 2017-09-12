Представители вооруженной оппозиции примут активное участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане - глава МИД Казахстана

Участие в качестве наблюдателей также подтвердили дипломаты Иордании
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Представители вооруженной оппозиции примут активное участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане, намеченных на 14-15 сентября, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
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