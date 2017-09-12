Представители вооруженной оппозиции примут активное участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане - глава МИД Казахстана

Представители вооруженной оппозиции примут активное участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане, намеченных на 14-15 сентября, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В консульские учреждения Казахстана официально обратились представители сирийской вооруженной оппозиции с просьбой выдать въездные визы. Это означает, что, как и в прошлый раз, представители сирийской вооруженной оппозиции примут активно участие в следующем раунде переговоров», — сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах правительства.

По словам главы МИД, «будут представлены группы, которые представляют Южный фронт, который ближе к Иордании, и другие группы, которые с самого начала принимали участие в астанинском процессе и которые присоединились к режиму перемирия».

Кроме этого, «иорданская сторона также будет участвовать в качестве наблюдателя и будет представлена высокопоставленными работниками их внешнеполитических ведомств».