Мир за ночь. 12-13 сентября 2017 года

Северная Корея отвергла санкции Совбеза ООН, назвав соответствующую резолюцию сфабрикованной США. Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. Корпорация Google сообщила о проблемах с доступом к некоторым своим сервисам. Другая корпорация – Apple – представила ряд новинок, а Lucasfilm сообщила, что вернет Джей Джей Абрамса в режиссерское кресло «Звездных войн».

Северная Корея полностью отвергла санкции Совбеза ООН, а «предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории», как сказал посол республики в Женеве. Об этом сообщает «Ренхап».

«Резолюция была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает "резолюцию 2375" СБ ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой», - цитирует заявление внешнеполитического ведомства агентство ЦТАК, сообщает ТАСС.

Вчера в СБ ООН единогласно проголосовали за резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Пхеньяна. Они в частности предусматривают запреты на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов, ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки, ограничения на работу для рабочих из Северной Кореи. Принятая резолюция предписывает досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР. Новые санкции также коснутся некоторых структур Трудовой партии Кореи, в том числе ее Центрального военного комитета, а также министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сика.

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, предложенная Миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на юго-востоке Украины будет учреждена «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев», а ее глава «будет докладывать непосредственно генеральному секретарю» ООН Антониу Гутерришу.

Если документ примут, генсеку ООН будет поручено «незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава» будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы «с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В проекте резолюции говорится о «полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Корпорация Google сообщила во вторник о проблемах с доступом к ряду своих сервисов, включая электронную почту Gmail. «Мы расследуем сообщения о проблемах», - цитирует РИА новости заявление компании.

Там также проинформировали, что «пользователи сообщают о медленной загрузке и ошибках связи».

Кроме Gmail, частичные нарушения работы отмечены в сервисах Google Диск, Google Календарь, Google Документы и Google Таблицы.

Издание TheNextWeb сообщает, что пользователи Google по всему миру также наблюдают сложности в работе с YouTube и картами. Причиной сбоев могут стать проблемы с серверами Google, указывают данные мониторингового сервиса Outage Report, сообщает «Коммерсант».

Apple представила свой самый дорогой смартфон – iPhone X с функцией распознавания лиц. Эта модель будет стоить $999, продажи начнутся 3 ноября, сообщает русская служба «BBC».

Телефон имеет дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. Впервые в нем отсутствует физическая кнопка «Домой».

Кроме того, у iPhone X есть распознавание лиц с инфракрасным сканером FaceID: таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя. В компании утверждают, что система сможет узнать хозяина по лицу даже в темноте и что обхитрить ее будет труднее, чем предыдущую систему TouchID.

Apple также представила новые модели смартфонов - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, ставшие модернизированными версиями прошлогодних моделей 7 и 7 Plus соответственно.

Одним из главных их нововведений стала беспроводная зарядка. Продажи начнутся 22 сентября, стоимость – от 699 долларов.

Режиссер Джей Джей Абрамс совместно с автором «Операции Арго» Крисом Террио подготовит сценарий девятой части саги «Звездные войны», пишет The Guardian со ссылкой на заявление президента компании Lucasfilm.

«В первой части новой трилогии "Звездные войны: Пробуждение силы" Абрамс показал все, на что мы могли надеяться, поэтому я рада, что он возвращается для завершения этой трилогии», - рассказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, сообщают «Ведомости».

Абрамс ставил седьмой эпизод «Звездных войн», который вышел в 2015 году.

Ранее в Lucasfilm объявили, что режиссер Колин Треворроу, работавший над девятой частью саги, уволен из-за творческих разногласий. Новая часть «Звездных войн» выйдет в прокат в мае 2019 году.