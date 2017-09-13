Пять направлений развития цифровизации назвал Назарбаев

Цифровизация Казахстана необходима для повышения конкурентоспособности предприятий, страны в целом, а также качества жизни населения, заявил в среду в ходе презентации программы «Цифровой Казахстан» президент Нурсултан Назарбаев. По его словам, у страны все для этого есть – энергия, продовольствие, огромная территория, стопроцентно образованное население. Стартовая площадка неплохая, но вот технологии и цифровизация находятся на нуле, подчеркнул президент. В связи с этим озвучил правительству пять направлений, по которым нужно двигаться.

«Нам важно выстроить взаимодействие государства и частных предприятий, организаций. Нужно создавать условия для широкого внедрения бизнесом цифровых технологий. Принципиальный вопрос - готовность кадров», - перечислил первые два пункта глава государства.

Он отметил, что перед совещанием посетил выставку, посвященную данной теме и порадовался тому, что «докладчик знает, о чем говорит».

«Уже плюс большой, - подчеркнул Назарбаев. – Поэтому цифровая грамотность для цифровой экономики – очень важно повышать навыки людей. Мы сейчас говорим здесь о высоких моментах, а вот все население, я далеко не буду ходить, в России и Казахстане, знают, например, об этом? Нет. Даже пользоваться тем, что мы хотим (внедрить) надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы, и надо больше говорить, больше объяснять, больше учить грамотности население», - сказал он.

По его словам, всем казахстанцам, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, нужно вновь «сесть за книги и изучать это, чему нас никогда не учили».

«Всем надо схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится потребностью, нормой. Закончил университет, диплом положил в карман и ходи – было такое время. Сейчас не такое время», - подчеркнул президент.

Кроме того, необходимо развивать центры компетенции, как на базе научно-исследовательских вузов, так и в рамках инновационных кластеров. В частности, речь идет о ПИТ «Алатау» и «Назарбаев Университете». Именно они должны продвигать внедрение новых технологий, в том числе в цифровых отраслях экономики. Важно содействовать их модернизации, считает президент.

«Важным звеном в этой сфере будет являться международный технопарк IT-стартапов. Мы находимся на территории ЭКСПО-2017, выставка сейчас закончила свою работу. В одном из огромных павильонов ЭКСПО мы создаем технопарк IT-стартапов и все условия, чтобы туда приходили молодые, талантливые люди со своими идеями, а вышли оттуда с готовыми проектами для внедрения. Надо, чтобы он стал центром притяжения идей, технологий, цифровых решений талантливых специалистов наших и со всего мира. Я знаю, что они есть у нас в школе, вузах и среди специалистов. Вот надо создать все условия для них, какие возможны. Особое внимание надо уделить к привлечению наших граждан, которые сейчас работают за границей, занимаются IT-проектами», - поручил Назарбаев.

Финансовый сектор, как наиболее чувствительный к передовым технологиям, уже широко применяет цифровые решения. И нужно, чтобы он и далее оставался в авангарде этого процесса. Перед международным финансовым центром «Астана», продолжил говорить глава государства, стоит задача по продвижению новых финансовых технологий и инструментов. «Этот центр создается здесь на базе ЭКСПО-2017, который начинает работать с января 2018 года. Я вас прошу помогать нам в этой работе», - обратился он к присутствующим.

Для реализации всех поставленных задач важно снять барьеры. «Казахстанское законодательство должно поощрять предпринимательские инициативы, стимулировать научные исследования, разработки и внедрение новых технологий, - подчеркнул глава государства. - Если надо – внести соответствующие изменения в наше законодательство».

В то же время нужно продумать вопросы кибербезопасности и обеспечить надлежащую защиту информационных систем. «Мы этим очень плотно занимаемся», - заверил Назарбаев.