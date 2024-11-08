Идентификация пациентов по Face ID появится во всех медорганизациях Казахстана с января 2025 года

Министерство здравоохранения в пилотном режиме уже тестирует идентификацию пациентов через Face ID в 48 медицинских учреждений Астаны. А с января 2025 года планируется внедрить этот процесс по всей республике, сообщил в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

«Мы с конца августа запустили этот проект в пилотном режиме в Астане на базе 10-й поликлинике. Мы изучили этот процесс и на сегодня в плотном режиме поэтапно он внедрен в 48 медорганизациях Астаны. С января 2025 планируется поэтапно внедрять во всех медорганизациях Казахстана, где есть государственное финансирование», - сообщил Оспанов.

По его словам, в следующем году идентификацией пациентов через Face ID планируется охватить порядка 1800-1900 медицинских организаций. Сейчас ведется подготовительная работа, так как клиникам нужно будет самостоятельно закупить веьб-камеры.

«Медорганизации обязаны будут закупать веб-камеры, чтобы идентифицировать пациента. Камеры стоят от 3 до 4 тыс., если дорогая и серьезная, то это 15 тыс. тенге. Мы тестировании на камерах стоимостью где-то 4 тыс. тенге, они работают нормально, бесперебойно и пациентов идентифицируют», - подчеркнул вице-министр.

В целом, добавил он, Face ID – это собственная разработка Минздрава. А идентифицировать пациента можно двумя способами: через Face ID, через цифровые документы портала еGov, то есть через шестизначный код либо QR.