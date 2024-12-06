В Алматы появится платформа, которая объединит передовые технологии в сфере здравоохранения – Досаев

В 2025 году в Алматы запустят платформу Almaty Digital Medical Center стоимостью 1,5 млрд тенге, сообщил глава города Ерболат Досаев на внеочередной сессии маслихата по утверждению бюджета города на 2025 год.

«Она объединит передовые технологии: дистанционный мониторинг здоровья, видеоконсультации, анализ данных с использованием искусственного интеллекта и создание единого хранилища медицинской информации», - уточнил он.

В целом финансирование модернизации инфраструктуры здравоохранения в следующем году увеличено на 34%: с 25 млрд тенге в 2024 году до 33 млрд тенге в 2025 году. В частности, запланирована проектировка строительства 11 больниц, двух роддомов, девяти поликлиник, трех объектов первичной медико-саниторной помощи, трех семейно-врачебных амбулаторий и капитального ремонта шести объектов здравоохранения.

«По мере готовности проектных документов и получения ГЭ, финансирование модернизации медицинской инфраструктуры будет дополнительно увеличено на 140 млрд. тенге в 2025 году», - добавил Досаев.

Вместе с тем на социальную поддержку алматинцев в бюджете 2025 года предусмотрено 162,7 млрд тенге, с ростом на 15%. Это деньги на адресную социальную помощь, на помощь лицам с инвалидностью и на поддержку продуктивной занятости.

«В 2025 году будет приобретено еще 3 050 квартир на сумму 90 млрд тенге для обеспечения жильем социально уязвимых слоёв населения, представителей рабочей молодёжи и других очередников», - сказал Досаев.