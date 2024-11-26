Экспортная выручка Astana Hub выросла более чем в 10 раз – Минцифры

До конца года будет создан IT-хаб в Петропавловске
Тамара Вааль, Астана, Власть
Экспортная выручка Astana Hub за три квартала 2024 года составила 143 млрд тенге и выросла более чем в 10 раз за четыре года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
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