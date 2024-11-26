Экспортная выручка Astana Hub выросла более чем в 10 раз – Минцифры

Экспортная выручка Astana Hub за три квартала 2024 года составила 143 млрд тенге и выросла более чем в 10 раз за четыре года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«Общая выручка участников составила 1,2 трлн тенге. Рост в 31 раз за последние пять лет. Экспортная выручка за три квартала текущего года достигла 143 млрд тенге. Годовой рост уже более чем в 10 раз за четыре года», - привел данные Мадиев.

Министр напомнил, что Astana Hub запущен в 2018 году. Сегодня технопарк объединил более 1,5 тыс. участников, среди них 1 102 – местные, 437 – зарубежные компании. Он также добавил, что сегодня в стране действует 17 региональных IT-хабов, а до конца года планируется подключить еще один хаб в Петропавловске.