​Депутат предложил создать координатора по вопросам криптовалют для госорганов

Технологии блокчейна и криптовалюты являются современными, но и достаточно опасными, считает депутат мажилиса Аманжан Жамалов. В своем запросе, озвученном во время пленарного заседания мажилиса в среду, депутат попросил председателя Национального банка Данияра Акишева определить уполномоченный орган, который координировал бы эти вопросы и совместно с общественностью проработал поправки в законодательство по регулированию криптовалют и блокчейн-технологий.

«В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции, блокчейн-технологии и криптовалюты. На сегодня некоторые страны делают попытки регулировать этот вопрос. Япония признала криптовалюту официальным платежным средством. Южная Корея официально узаконила международные переводы в биткоинах, и в ближайшее время представит нормативную базу для торговых площадок и биткоин-бирж. Россия планирует легализовать операции с биткоинами и другими криптовалютами в 2018 году», - перечислил Жамалов.

В то же время, по его мнению, использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками, так как «сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора». «По своей сути, криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами. Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискует, и не сможет рассчитывать на защиту в случае потери своих денег. Законодательство такие сделки не регулирует, и это очень опасные инвестиции», - подчеркнул он.

Депутат считает, что доступ к торговле криптовалютами должны иметь только профессиональные инвесторы, что планируется сделать в России. Другой проблемой является то, что такое расчетное средство может использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма.

«Те правовые механизмы, которые сейчас действуют в Казахстане в отношении денежных средств, неприменимы к криптовалютам. Никто не знает, кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты и куда, на какие цели отправляются эти деньги. Это актуально и связи с тем, что множество криминальных операций, таких как, торговля оружием, наркотиками успешно осваивают мировое интернет-пространство и даже создаются свои онлайн площадки», - пояснил он.

В этой связи Жамалов считает необходимым определить уполномоченный орган, который будет координировать госорганы по вопросам блокчейн-технологий и критповалют, а также создать межведомственную комиссию с привлечением депутатов и общественности для обсуждения их законодательного регулирования.