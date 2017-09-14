Ими зафиксирована активность на северокорейском полигоне
Американская разведка сообщила о возможной подготовке КНДР к ракетному запуску
ФОТО С САЙТА BUSINESSINSIDER.COM

Разведка США зафиксировала активность на северокорейском полигоне, что может свидетельствовать о подготовке КНДР нового ракетного пуска.

NBC со ссылкой на три высокопоставленных военных источника сообщает, что последние два дня КНДР передвигает ракетные пусковые установки и подготавливает стартовые позиции.

Ранее, 3 сентября, Пхеньян провел ядерное испытание, обострив региональный кризис. Министерство обороны Южной Кореи выяснило, что КНДР удалось уменьшить вес ядерного заряда до 500 кг. Это теоретически позволяет загрузить боеголовку в межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14» и отправить ее к территории США.

На этой неделе Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Северной Кореи. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и на поставки в страну газовых конденсатов. Помимо этого Совет безопасности ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки.

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Хан Тхе Сон заявил, что КНДР полностью отвергла санкции Совбеза ООН, а «предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории».

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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