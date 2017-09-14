Минздрав разработал новый законопроект
С октября 2018 года цены на рецептурные лекарства будут регулировать
Фото Жанары Каримовой

Министерством здравоохранения разработан проект закона о внесении изменений в законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий в целях совершенствования регулирования данной сферы и создания модели лекарственного обеспечения, ориентированного на пациента, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

«Предусмотрено поэтапное введение регулирования цен на все лекарственные средства. Начиная с октября 2018 года - на рецептурный отпуск, с 2023 года - для безрецептурного отпуска лекарственных средств», - говорится в распространённом пресс-релизе.

Кроме этого, для защиты пациентов от ежегодной замены приобретаемых по международному непатентованному наименованию лекарств ведомство предлагает для уже начавших лечение пациентов продолжать приобретение ранее закупленных препаратов, а для вновь выявленных - проводить тендеры по закупу биосимиляров/генериков по меньшей цене.

«Перечень заболеваний и категорий пациентов в амбулаторно-лекарственном обеспечении для закупа по торговым наименованиям будет устанавливать уполномоченный орган в области здравоохранения с учетом клинической значимости заболевания и серьезности клинических последствий замены препаратов. Учет количества пациентов будет осуществляться по электронным регистрам диспансерных больных», - поясняют авторы пресс-релиза.

В сообщении также говорится, что лекарственные средства и медицинские изделия будут отбираться на основе комплексной оценки технологий здравоохранения. Через формулярную систему, внедрение системы оценки и мониторинга использования, кодекс этического продвижения будет обеспечено эффективное и безопасное использования лекарств, планирует министерство.

«Гармонизация национальных стандартов в области инспектирования производителей медицинской продукции предоставит возможность взаимного признания результатов инспектирования за счет применения эквивалентных стандартов и процедур», - говорится в заключении.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахский алфавит на латинице будет состоять из 25 букв
Новости
Противники фильма «Матильда» добрались до Казахстана
Новости
​Тенге ослаб из-за высокого спроса со стороны банков, бизнеса и населения - Нацбанк
Новости
​Экс-председатель КНБ Нартай Дутбаев осуждён на 7,5 лет лишения свободы
Новости
В крупных городах России людей эвакуируют из административных зданий и школ
Новости
Суд приговорил Жанболата Мамая к 3 годам ограничения свободы