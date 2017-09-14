Потраченные на ЭКСПО средства вернулись в бюджет - Назарбаев

Глава государства на пресс-конференции для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации заявил, что за счет посещений международной выставки ЭКСПО потраченные на нее средства вернулись в бюджет страны.

«Деньги потраченные уже вернулись за счет посещений и за счет туристов, которые были здесь. Как я уже говорил, заполнены все гостиницы Астаны, все рестораны, все концертные залы, все магазины получили хороший толчок. Поступление в бюджет Астаны повысилось в несколько раз за эти годы. Бизнесмены тоже заработали свои деньги. Все это - в копилку страны», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«Плюс, если говорить о том, что 1400 казахстанских компаниq участвовали в строительстве: поставляли металл, оборудования, строительные материалы. Этот мультипликативный эффект прошел по всем этим предприятиям. Люди заработали деньги. Бюджет получил тоже свои средства», - добавил президент.

Отвечая на вопрос о наследии выставки, глава государства отметил: «Все, что мы построили за короткое время, практически новый район нашей страны и жилье 1,4 млн квадратных метров квартир - все будет продано астанчанам. На месте ЭКСПО появится Международный финансовый центр «Астана», такой как Дубайский, Гонконгский, Шанхайский. Уже финансовые институты мира согласились работать здесь. Это будет финансирование не только Великого Шелкового пути, но всего нашего региона. В этом секторе будут работать люди. На одном из павильонов будет центр «зеленых» технологий, то есть продолжаем изучать, распространять эту идею. Еще в одном павильоне будет построен парк IT-стартапов, где молодые люди будут дорабатывать свои мысли и инновации и внедрять в производство. Он состоит из нескольких этажей».

Назарбаев также добавил, что в одном из павильонов будет расположен обучающий центр для детей в возрасте от пяти лет. «С детства учат и помогают выбрать профессию. Такие вещи будут работать на месте, так что ничего не пропадет», - заключил президент.