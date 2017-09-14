Мы стабилизировали финансовый рынок – Назарбаев

«Мы сейчас полностью оздоравливаем (банковский сектор - V). Большая проблема была - это Казкоммерцбанк, который в конце прошлого года фактически оказался банкротом. И 4,5 трлн (тенге - V) обязательств перед депозитариями, физическими лицами, государством, юридическими лицами, оказались вот в такой дырке. И никакие кризисные фонды не могли покрыть», - напомнил президент.

Сначала, рассказал он, они попросили 400 миллиардов, а в итоге оказалось, что нужно 600.

«Что надо было делать в таком случае? Есть три варианта. Первый - банкротить. Если банкротить, все, кто там держат деньги, потеряют их. Второе - национализировать, забрать государству. Тогда все обязательства надо взвалить на государство, и платить придется еще больше из казны. Третий вариант - это привлечь более сильного инвестора, чтобы он вложил. Вот таким более сильным инвестором оказался Халык банк, который капитализировал этот банк 185 млрд тенге из своих денег. Ни один банк такое себе позволить не может. Это вся капитализация самых крупных банков. И государство выделило 2,4 млрд на то, чтобы все плохие активы, которые остались еще от безобразия и воровства в БТА банке, взять на себя», - подчеркнул Назарбаев.

Так что, резюмировал он, «мы можем считать, что мы стабилизировали финансовый рынок, банки должны работать и начинать кредитовать нашу экономику».