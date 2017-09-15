​Тенге торгуется по 337,86 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 337,86 тенге, показав рост на 0,22 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $30,75 млн., показав снижение на $15,15 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:05 по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,3 за баррель. Как пишет Reuters, котировки продолжили рост на вечерних торгах четверга благодаря прогнозу об укреплении глобального спроса на сырьё.

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счёт превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА).

Организация повысила прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки. Что касается предложения, то аналитики Barclays Research также дают оптимистичный прогноз и предрекают продление глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья после марта 2018 года.

По расчётам МЭА, уровень соблюдения ОПЕК нефтяного пакта в августе вырос до 82 процентов с 75 процентов в июле. Дальнейшую судьбу сделки её участники обсудят в ноябре.