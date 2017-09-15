МИД рассчитывает на конкретные результаты по итогам шестого раунда переговоров по Сирии в Астане

МИД Казахстана рассчитывает на конкретные результаты по итогам шестого раунда переговоров по Сирии в Астане, который должен завершиться сегодня в столице Казахстана. Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки внешнеполитического ведомства республики Айдарбек Туматов.

«Страны-гаранты этого процесса настроены на то, чтобы произошёл запуск четырёх зон деэскалации. В течение последних двух дней шли переговоры между странами-гарантами процесса. 13 сентября состоялась техническая встреча, на которой обсуждались технические моменты запуска данных зон деэскалации. Идёт обсуждение ряда документов, которые предполагают именно запуск этих зон деэскалации. Необходимо регламентировать создание зон деэскалации», - сказал Туматов журналистам.

Кроме этого, предполагается принятие ряда сопутствующих документов. «Сейчас над этим страны-гаранты ведут активные переговоры», - отметил Туматов.

По его словам, «странами-гарантами сейчас рассматриваются положения о создании зон деэскалации". "В этой связи пленарное заседание переносится на 15.00. Думаю, что в ходе пленарного заседания будет принято заявление стран-гарантов и мы все ожидаем конкретного результата данного раунда переговоров», - сказал Туматов.

По его словам, «вчера-позавчера состоялись встречи нашего министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова со странами-гарантами, где они ещё раз подчеркнули важность данного раунда и астанинского процесса в целом". В частности, господин Де Мистура отметил важность именно астанинского процесса и ту неоценимую поддержку и помощь женевским переговорам», - сказал Туматов.

Он подчеркнул, что «в Астане обсуждаются практические вопросы, направленные на снижение уровня насилия на земле, в частности, в зонах деэскалации, что в последующем оказывает большую поддержку женевским переговорам».

«Де Мистура особо подчеркивает необходимость дальнейшего продолжения переговоров в Астане», - сказал Туматов.

Он выразил надежду, что «последующие раунды будут направлены на снижение насилия в этой стране и в конечном итоге на установление мира и стабильности на этой многострадальной земле».





