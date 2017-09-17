Один человек госпитализирован
Два человека погибли в результате обрушения строящегося объекта в Астане
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В воскресенье днём в Астане произошло обрушение плит перекрытия и стены строящегося объекта. В результате ЧП два человека погибли, один госпитализирован.

Эту информацию подтвердил официальный представитель комитета по ЧС министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

«17 сентября 2017 года в 11-56 р-н Сарыарка, Алаш 25, новостроящийся объект, произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате обрушения по предварительным данным пострадало 3 человека: 1 погиб на месте, 1 госпитализирован и 1 находится под завалами. Личности устанавливаются», - сообщил Иманкулов.

Спустя пару часов спасатели извлекли тело третьего пострадавшего: «Итого погибло два человека, один госпитализирован», - добавил официальный представитель.

По предварительной информации, все трое пострадавших – строители.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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