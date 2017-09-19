Полиция задержала в Шымкенте продавцов телефонов по подозрению в экстремизме

19 сентября департамент внутренних дел по Южно-Казахстанской области вместе с сотрудниками областного департамента Комитета национальной безопасности задержали в Шымкенте группировку, занимающуюся скупкой и продажей краденых мобильных телефонов. Они подозреваются в распространении материалов экстремистского характера, сообщает пресс-служба областной полиции.

«19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в г.Шымкент в районе магазина «Гарант» провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений. По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера. Начато досудебное расследование», – говорится на сайте департамента внутренних дел по Южно-Казахстанской области.

Ранее сегодня региональное издание otyrar.kz сообщало о перекрытии участка дороги и тротуара на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова, и проводимой спецоперации. В издании отметили, что район магазина «Гарант» известен горожанам стихийной торговлей мобильными телефонами.

