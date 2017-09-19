Полиция задержала в Шымкенте продавцов телефонов по подозрению в экстремизме

По данным полиции, задержанные записывали на смартфоны экстремистские материалы
19 сентября департамент внутренних дел по Южно-Казахстанской области вместе с сотрудниками областного департамента Комитета национальной безопасности задержали в Шымкенте группировку, занимающуюся скупкой и продажей краденых мобильных телефонов. Они подозреваются в распространении материалов экстремистского характера, сообщает пресс-служба областной полиции.
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