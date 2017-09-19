Вместо Армана Рамазанова пост занял Асет Курмангалиев
В министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности сменился вице-министр
Фото с сайта inform.kz

Асет Курмангалиев, ранее возглавлявшим «Казспецэкспорт» при министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности, назначен вице-министром ведомства. Бывший вице-министр Арман Рамазанов освобожден от должности в связи с поданным заявлением, сообщает пресс-служба парламента.

«Постановлением правительства Республики Казахстан вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Рамазанов Арман Каирбекович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. На должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан назначен Курмангалиев Асет Кабиевич», – говорится в сообщении.

52-летний Асет Курмангалиев в период с 1998 по 2015 год занимал различные должности в министерстве обороны и в армии Казахстана, а также в партии «Нұр Отан». В 2015-2016 годах занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Астаны.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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