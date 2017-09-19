Они обсудили необходимость расширения двустороннего сотрудничества
Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым
Фото Sputnik. Кыргызстан

В Алматы Нурсултан Назарбаев провел встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. Президент Казахстана отметил важность выборов и дальнейшее намерение Казахстана развивать отношение с Кыргызстаном, сообщает Акорда.

«Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны – это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ. Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и вступления вашей страны в ЕАЭС», – сказал Нурсултан Назарбаев.

О важности сохранения тесных связей двух стран сказал и Омурбек Бабанов, он подчеркнул, что кыргызский народ ценит и поддерживает политику Назарбаева:

«В мою бытность премьер-министром Кыргызстана, вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана», – сказал он.

Выборы в соседней стране пройдут 15 октября 2017 года. За пост президента, согласно данным избирательной комиссии поборются 13 человек.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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