​Тенге ослаб почти до 342 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 341,81 тенге, показав рост на 1,05 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $87,75 млн., показав снижение на $36,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:05 по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,34 за баррель. Как пишет Reuters, котировки умеренно снижались на вечерних торгах вторника из-за прогноза роста добычи ресурсов сланцевой нефти в США. В октябре она должна вырасти десятый месяц подряд, говорится в ежемесячном обзоре Управления энергетической информации (EIA).

Поддержку ценам обеспечили сообщения о сокращении поставок сырья Саудовской Аравией. Экспорт нефти из Саудовской Аравии снизился до 6,69 миллиона баррелей в сутки в июле с 6,88 млн. б/c в графике отгрузок июня, показала статистика JODI.

Среди других факторов поддержки аналитики называют оптимистичный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) и ослабление доллара. Ведомство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн. б/c с 1,5 млн. б/с.