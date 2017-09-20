В Алматы проходит первый в Казахстане конгресс по танцам на колясках

В Алматы с 19 по 21 сентября проходит первый открытый Конгресс Казахстана по паратанцевальному спорту Para Dance Sport. По программе конгресса проходят информационные встречи и обучающие мастер-классы для спортсменов-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата Казахстана и граждан из Узбекистана, Таджикистана, Турции, Киргизии.

Основные цели и задачи конгресса: обучение основам спортивных бальных танцев на колясках по европейской и латиноамериканской программе, изучение комплекса физических упражнений для реабилитации и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, привлечение и развитие партнерства с иностранными партнерами, помощь представителям присутствующих стран в развитии и создании данного направления спорта.

Во время пресс-конференции первого открытого Конгресса Казахстана по паратанцевальному спорту Para Dance Sport в среду председатель комитета по спортивным танцам на колясках Республики Казахстан Дакен Туребекова отметила, что даже людей, которые могут передвигаться на двух ногах, тяжело научить танцевать, трудно владеть своим телом во время танца. А для инвалидов коляска заменяет ноги. Туребекова добавляет: «Коляска, которая должна двигаться под ритм самбо, ча-ча-ча, под ритм медленного вальса - это конечно сказочное зрелище. И все это мы будем делать на мастер- классах».

Организаторами конгресса являются: общественное объединение «Женский клуб «Алма-Ата», Комитет по спортивным танцам на колясках Республики Казахстан, Союз организаций инвалидов Казахстана, Фонд Кенена Азербаева.

Директором, управляющим партнером Республиканского Центра Правовой помощи Русланом Джусангалиевым во время пресс-конференции была отмечена не налаженная инфраструктура для перемещения инвалидов и важность их адаптации в городской среде на равных условиях со здоровыми жителями.