Деньги ЕНПФ, вложенные в Азербайджанский банк будут возвращены в полном объеме – Келимбетов

250 миллионов долларов, на которые Единый накопительный пенсионный фонд в 2014-м году приобрел долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана будут возвращены Казахстану, заявил в среду в ходе пресс-конференции в правительстве глава международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов. По его словам, подтверждение этого было сделано на самом высоком уровне и поводов для беспокойства «больше быть не должно».

«Правительство своим решением уполномочило меня быть членом совета директоров ЕНПФ. С целью того, что, наверное, в течение трех месяцев летом шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ. Эти переговоры завершились соглашением о реструктуризации, в рамках которого основная сумма долга 250 млн долларов была сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигалии Минфина. То есть, это сторопроцентно гарантированные бумаги азербайджанской стороны. Бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиции, которые были сделаны», - заявил Келимбетов.

Он заверил, что четкое подтверждение по этому вопросу уже прозвучало. И весь процесс завершился к первому сентября. На данный момент произошел «технический обмен бумагами», но «как оно дальше будет продвигаться, как будут оцениваться (бумаги - V) к моменту погашения - это уже прерогатива Нацбанка и ЕНПФ».

«Те деньги, которые были вложены, будут возвращены в полном объеме более сохранно и с учетом того, что в основном инвестиции ЕНПФ деноминированы, те инвестиции, которые деноминированы в долларах позволяют диверсифицировать доходность этой организации. Если раньше это были 10-летние бумаги, теперь это 15-летние бумаги с момента начала обращения. Прибавьте плюс 15, и они будут возвращаться. Но они постоянно приносят доход. Более того, 40 млн долларов уже было выплачено в виде так называемых купленных облигаций. То есть на самом деле ситуация вполне нормальная и поводов для беспокойства больше быть не должно», - заверил глава финансового центра.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов США со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%. По курсу на момент инвестирования данная сумма составляла порядка 45 млрд тенге.

«По данным Нацбанка с 2014 года по сегодняшний день ЕНПФ в виде вознаграждения получил уже от Международного банка Азербайджана средства в сумме порядка 15 млрд тенге, то есть порядка трети инвестированной суммы. В тенговом выражении эквивалент составляет 52 млн долларов США», - сообщал в конце мая в правительстве министр финансов Бахыт Султанов.

Тогда же он озвучил три варианта реструктуризации долгов для всех кредиторов.