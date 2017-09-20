На основе материалов от антимонопольщиков России ведется расследование
Евразийскую комиссию беспокоит ценообразование на смартфоны Philips
Фото svyaznoy.ru

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России материалы по координации цен на смартфоны Philips в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марата Кусаинова.

По его словам, ЕЭК в 2016-2017 годах рассмотрела 16 заявлений о нарушении общих правил конкуренции, поступивших от участников рынка, а также от органов власти государств-членов союза. «По итогам рассмотрения заявлений, а также по собственной инициативе на основе собранных материалов и исследований трансграничных рынков комиссией начато 10 расследований по признакам антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующим положением и недобросовестной конкуренции», - рассказал Кусаинов.

«Так ведутся расследования на трансграничных рынках железнодорожных колес и бетонных шпал, грузовых и легковых автомобилей, шин, металлоконструкцией, сотовых телефонов - недавно эти материалы нам передал ФАС по Philips», - заявил министр ЕЭК.

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