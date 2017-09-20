Евразийскую комиссию беспокоит ценообразование на смартфоны Philips

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России материалы по координации цен на смартфоны Philips в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марата Кусаинова.

По его словам, ЕЭК в 2016-2017 годах рассмотрела 16 заявлений о нарушении общих правил конкуренции, поступивших от участников рынка, а также от органов власти государств-членов союза. «По итогам рассмотрения заявлений, а также по собственной инициативе на основе собранных материалов и исследований трансграничных рынков комиссией начато 10 расследований по признакам антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующим положением и недобросовестной конкуренции», - рассказал Кусаинов.

«Так ведутся расследования на трансграничных рынках железнодорожных колес и бетонных шпал, грузовых и легковых автомобилей, шин, металлоконструкцией, сотовых телефонов - недавно эти материалы нам передал ФАС по Philips», - заявил министр ЕЭК.