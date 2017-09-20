Президент оценил предварительные итоги реконструкции алматинских улиц

В рамках рабочей поездки в Алматы глава государства осмотрел реконструированные улицы Жибек жолы и Панфилова, а также площадь «Астана», посетил новый административно-деловой центр и поликлинику Наурызбайского района, сообщает в среду Акорда.

Президента проинформировали о ключевых результатах проведенной масштабной реконструкции города. Кроме этого, ему продемонстрировали современные решения по благоустройству города и эффективной организации безопасности пешеходов, а также других участников дорожного движения.

В новой поликлинике Наурызбайского района Назарбаеву показали, как работает электронная регистратура, call-центр, базируются бригады скорой помощи для оперативного выезда к жителям Наурызбайского района. Главу государства также проинформировали об открытии в ближайшее время медицинского учреждения в микрорайоне Калкаман и о начале строительства поликлиники в микрорайоне Таусамалы.

Президенту Казахстана доложили, что при возведении нового района Алматы использование строительных материалов казахстанского производства достигло 95% уровня.

«Рост численности населения города Алматы требует соответствующего увеличения его площади. Три года назад было принято решение о создании нового Наурызбайского района. За это время для создания соответствующей инфраструктуры уже сделано немало. Будут приняты также необходимые меры для организации удобного и быстрого транспортного сообщения с центром города», - сказал президент.