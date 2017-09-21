Более 16% займов в строительной отрасли обслуживаются с задержкой платежей – исследование

Просрочки строительных компаний по кредитам растут: более 16% всех займов, предоставленных игрокам отрасли, обслуживаются с задержкой платежей. Банки в ответ замораживают выдачу новых кредитов, говорится в исследовании Energyprom.kz.

«Качество портфеля кредитов, предоставленных казахстанскими банками представителям строительной отрасли, продолжает ухудшаться, особенно быстро этот процесс происходит в последние отчетные три месяца (май-июль). За текущий год доля займов в строительстве, обслуживаемых с просрочкой платежей, выросла с 11% на начало года до нынешних 16,4%. В целом по всем кредитам, предоставленным экономике и населению, объем просроченной задолженности составляет 10,3%, при этом совокупный портфель займов также существенно ухудшился (7,5% на начало года)», - считают аналитики.

Кроме того, «видя столь резкое ухудшение ссудного портфеля в строительстве, кредиторы заморозили активное кредитование отрасли - за год (по сравнению с суммой на конец июля 2016 года) объем займов стройкомпаниям сократился на 4,6%, в то время как в целом кредитный рынок РК подрос на 0,4%».

В результате, как считают в Energyprom.kz, доля строительства в структуре предоставленных экономике займов составляет сейчас 7,6%, и держится на минимальных уровнях за последние 5 лет.

«Между тем, строительство - один из драйверов возобновления роста национальной экономики в этом году, вместе с сырьевым сектором и обрабатывающей промышленностью; и для поддержания высоких темпов роста хозяйствующим субъектам в стройотрасли потребуются дополнительные кредитные ресурсы», - считают авторы исследования.

За 1 полугодие 2017 года строительные компании выпустили на 5,9% больше продукции в физическом выражении, чем год назад, добавили аналитики.