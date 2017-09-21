Новый Налоговый кодекс будет принят до конца года – Карагусова

Новый Налоговый кодекс будет все-таки принят до конца года с тем, чтобы с 1 января 2018 года он уже вступил в законную силу. В четверг, в ходе презентации документа в мажилисе, председатель комитета по финансам и бюджету Гульжана Карагусова заявила, что «была просьба принять его до первого января», хотя буквально накануне на пленарном заседании палаты комитет планировал подготовить заключение по Кодексу только к 18 апреля.

«…. Весь налоговый кодекс написан для бизнеса. Остается только один вопрос – а с чего будет складываться доходная часть? Этот вопрос у нас остается, мы будем смотреть. Документ широко обсуждался со всеми представителями бизнеса и, самое главное, с представителями НПП «Атамекен». Хорошо, что теперь вы уже полностью удовлетворены Кодексом. И от вас уже никаких предложений, замечаний по совершенствованию налогового кодекса поступать не будет», - сказала Карагусова, обращаясь к представителям национальной палаты предпринимателей.

В то же время, она озвучила еще одну просьбу участникам презентации: «Учитывая, что была просьба принять этот Налоговый кодекс до первого января, а у нас две палаты (парламента - V). И учитывая то, что любая поправка, которая будет внесена в Налоговый кодекс, исходя из того, что она косвенно или прямо будет изменять расходы или доходы, по Конституции мы обязаны получить заключение правительства. У меня очень большая просьба, чтобы действительно мы и темп сохранили, и постарались учесть все ваши предложения, дать предложения до 4 октября».

По ее словам, это фактически крайний срок, чтобы отправить предложения в правительство, получить заключение по ним и «двигаться дальше».

Напомним, накануне в ходе пленарного заседания мажилиса палата вяла в работу проект нового Налогового кодекса. Тогда Карагусова заявила, что комитет готов рассмотреть документ и дать по нему заключение «в срок до 18 апреля 2018 года».

Позже, отвечая на вопросы журналистов, почему комитет установил такие сроки, если в правительстве неоднократно заявляли, что отдельные нормы Кодекса должны вступить в силу уже с нового года, депутат пояснила: «По регламенту нам очень сложно менять сроки, если мы это делаем позже. У нас там есть определенные бюрократические требования. Поэтому, как правило, все комитеты берут более длинный период. А если раньше – это не возбраняется. Начнем работать – посмотрим, как это получится».