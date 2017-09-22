Казахстан вносит существенный вклад в глобальный мир – госсек США

Выступая в ООН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Казахстан вносит существенный вклад в укрепление регионального и глобального мира, сообщила пресс-служба МИД Казахстана, передает Sputnik.

«Это современная страна, вносящая существенный вклад в региональный и международный мир и процветание», — сказал Тиллерсон о Казахстане на заседании Совбеза ООН на уровне министров.

Он отметил, что Казахстан, отказавшийся от ядерного оружия, служит примером мудрости. Избавление от ядерного арсенала было смелым решением руководства Казахстана.

«В своей прежней профессиональной деятельности я много раз встречался с президентом Нурсултаном Назарбаевым и имел возможность расспросить его об этом решении. Он сказал мне, что никогда не сожалел о данном решении, а однажды подчеркнул: «Это лучшее, что я когда-либо сделал для нашей молодой страны», — рассказал Тиллерсон.

Казахстан в августе 1991 закрыл Семипалатинский ядерный полигон. За 40 лет на Семипалатинском полигоне было произведено около 500 ядерных испытаний и взорвано не менее 616 термоядерных и ядерных устройств.

Свою миротворческую деятельность Казахстан продолжил в 2017-ом году, открыв на своей территории международный банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.