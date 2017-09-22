Открывать школы на первых этажах жилых домов предложили в сенате

Тамара Вааль, Астана, Vласть
На сегодняшний день в Казахстане работают 114 частных образовательных школ, и их количество необходимо увеличивать, заявила в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате директор объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация частных организаций образования» Роза Садыкова. В этой связи она попросила депутатов внести изменения в санитарные и строительные нормы таким образом, чтобы можно было открывать такие учреждения на первых этажах жилых домов.
«В нашей стране сейчас работают 114 негосударственных частных общеобразовательных школ. Мы провел анализ, анализ показал, что есть очень большой спрос у родителей, общественности на обучение детей в частных школах. Родители ответили на вопрос «Почему вы даете своих детей в частную школу». В основном было отмечено о том, что там работают высокопрофессиональные кадры. Частники привлекают их в основном за счет высокой зарплаты и за счет обучения готовят высокопрофессиональных педагогов», - объяснила Садыкова.
По ее мнению, частные нужны Казахстану. Однако, одним из ключевых барьеров в их развитии являются СанПиН и СНиПов.
«Действующие СанПиНы и СНиПы, принятые еще в советское время, не дают должным образом развиться, и в настоящее время создают большие препоны для развития частного сектора образования. Считаем необходимым внести изменения в санитарные и строительные нормы и правила в части облегчения требований к объектам образования», - попросила она.
Эксперт считает, что строительные нормы требуют необоснованно завышенные требования к наличию больших территорий земельного участка, а именно четыре гектара. На такой площади, как правило, располагается государственная школа с численностью 1,2 тысячи детей.
«Все требования к СанПиН и СНиП должны быть изменены с учетом безопасности для детей и окружающей среды. Предлагаем сократить площади и разрешить открывать частные школы на первых этажах жилых комплексов, построенных с участием государства», - заявила Садыкова.
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