Открывать школы на первых этажах жилых домов предложили в сенате

«В нашей стране сейчас работают 114 негосударственных частных общеобразовательных школ. Мы провел анализ, анализ показал, что есть очень большой спрос у родителей, общественности на обучение детей в частных школах. Родители ответили на вопрос «Почему вы даете своих детей в частную школу». В основном было отмечено о том, что там работают высокопрофессиональные кадры. Частники привлекают их в основном за счет высокой зарплаты и за счет обучения готовят высокопрофессиональных педагогов», - объяснила Садыкова.

По ее мнению, частные нужны Казахстану. Однако, одним из ключевых барьеров в их развитии являются СанПиН и СНиПов.

«Действующие СанПиНы и СНиПы, принятые еще в советское время, не дают должным образом развиться, и в настоящее время создают большие препоны для развития частного сектора образования. Считаем необходимым внести изменения в санитарные и строительные нормы и правила в части облегчения требований к объектам образования», - попросила она.

Эксперт считает, что строительные нормы требуют необоснованно завышенные требования к наличию больших территорий земельного участка, а именно четыре гектара. На такой площади, как правило, располагается государственная школа с численностью 1,2 тысячи детей.

«Все требования к СанПиН и СНиП должны быть изменены с учетом безопасности для детей и окружающей среды. Предлагаем сократить площади и разрешить открывать частные школы на первых этажах жилых комплексов, построенных с участием государства», - заявила Садыкова.