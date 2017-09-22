Казахстан выделит 300 тыс. долларов США в целях контртерроризма

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал о том, что Казахстаном недавно выделено 300 тыс. долларов США для реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Абдрахманов сообщил о том, что Казахстан поддержал создание Управления ООН по борьбе с терроризмом, а также приступил к разработке Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Казахстанская сторона недавно выделила 300 тыс. долларов США для реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

«Министр проинформировал Генассамблею о подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН в январе 2018 года. Так, планируется проведение открытых дебатов высокого уровня по вопросам мира и безопасности с участием Президента Нурсултана Назарбаева. Особое внимание также будет уделяться вопросам безопасности и стабильности в Афганистане и Центральной Азии», - говорится в сообщении МИД по итогам выступления Кайрата Абдрахманова на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Агенство сообщает, что Казахстан полностью привержен делу укрепления и совершенствования деятельности ООН по миротворчеству и считает, что новый подход генерального секретаря по реформе миротворчества, основанного на превентивности и поддержании мира, приведет к повышению эффективности и подотчетности миротворческих операций.