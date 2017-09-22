Число беженцев из Мьянмы в Бангладеше достигло 429 тысяч

Число представителей народности рохинджа, которые бежали в Бангладеш из Мьянмы, после вспышки насилия в конце августа в штате Ракхайн, достигло 429 тыс. человек и продолжает расти. Об этом сообщили в пятницу на брифинге в Женеве представители Управления ООН по делам беженцев Андрей Махечич и Международной организации по миграции Джоэл Миллман, передает ТАСС.

23 сентября Бангладеш посетит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Цель визита - оценить масштабы кризиса, а также работу УВКБ по оказанию помощи.

Миллман подчеркнул, что в Бангладеш из Мьянмы за последние три с половиной недели прибыли 429 тыс. человек, а всего на бангладешской территории сейчас находятся более 800 тыс. рохинджа.

«Бангладеш, где ранее уже находилось около 300 тыс. (беженцев из Мьянмы), приняла 74 тыс. после инцидента в октябре 2016 года и еще 429 тыс. человек, которые ищут безопасности в связи с вспышкой насилия 25 августа в штате Ракхайн в Мьянме», - отметил он. По словам Миллмана, большинство прибывших беженцев разместились в сооруженных на скорую руку за последние недели поселениях, в которых «практически отсутствуют основные условия» для нормальной жизни.

По просьбе правительства Бангладеш, представители УВКБ «ускорили распределение пластиковых щитов (для оборудования жилищ), чтобы обеспечить по крайней мере минимальную защиту от мусонных дождей и ветров».

Подавляющую часть беженцев составляют женщины и дети.