Регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва – Эйр Астана

В понедельник департамент по корпоративным коммуникациям АО «Эйр Астана» заявил, что из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва.

Основными компаниями-экспортёрами авиационного керосина в Казахстане являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный средне-месячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году.

«Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так ПАО «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года. В 2017 году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тыс. тонн, из которых лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что ещё более усугубляет кризисную ситуацию», - говорится в сообщении Эйр Астаны.

Кроме того, по данным авиаперевозчика, ввоз альтернативного авиатоплива не представляется возможным в краткосрочной перспективе. Поскольку другие страны-экспортеры авиационного топлива, такие как Туркменистан, Азербайджан и Беларусь также испытывают значительный дефицит на внутреннем рынке. Приоритетным регионом для экспорта в незначительных объемах является Афганистан. Ещё один экспортёр — КНР производит другой тип авиационного керосина — Джет А-1, для использования которого потребуется переоснащение и модернизация действующей инфраструктуры аэропортов Казахстана.

«Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведёт к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создаёт угрозу функционирования транспортного авиасообщения из/в РК. С августа 2017 года министерство энергетики Казахстана принимает всевозможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путём переговоров с минэнерго России. Однако, данные антикризисные меры имеют временный характер и перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы», - пишет компания.

Международно-признанным стандартом в авиатопливообеспечении перевозчиков, позволяющим сглаживать риски, возникающие по причине дефицита авиатоплива, является диверсификация и страхование запасов за счет создания резервной схемы авиатопливообеспечения и хранения стратегического запаса для национального перевозчика в основных авиаузлах. В нынешних условиях недостаточных мощностей резервуарного парка аэропортов Казахстана, разрешённый лимит хранения авиатоплива для «Эйр Астаны» позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на 10-дневные сроки. Создание достаточных стратегических резервов необходимо для выполнения долгосрочных производственных программ и обязательств перед пассажирами.