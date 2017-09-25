Обнаружена звезда, «съевшая» дюжину двойников Земли

Как показали наблюдения астрономов, звезды могут периодически разрушать и «съедать» планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах существования, когда планеты только рождаются, и в самом конце жизни, когда внешние оболочки звезды раздуваются и обволакивают планеты, и даже после того, как светило умирает и превращается в белого карлика или нейтронную звезду.

Как недавно выяснилось, «поедание» планет сильно меняет спектр белых карликов и нейтронных звезд, и может радикально поменять поведение обычных звезд, делая их более крупными и менее яркими.

Астрономы из Принстонского университета нашли один из самых необычных примеров подобного космического «каннибализма», изучая пару необычных звезд — HD 240430 и HD 240429, недавно открытых в созвездии Кассиопеи. Внешне они являются почти неотличимыми друг от друга – они сформировались примерно 4 миллиарда лет назад в одних и тех же «звездных яслях» и с тех пор путешествуют по космосу вместе, находясь на расстоянии всего в два световых года друг от друга. Сейчас они находятся примерно в 320 световых годах от Земли и являются, как считают некоторые астрономы, частью необычной двойной звездной системы, половинки которой ведут себя не так, как другие пары светил.

«Меня очень поразило и обрадовало то, что я увидела, когда изучила состав этих звезд. Как правило, различия в химическом составе между звездами с планетами и без планет бывают очень небольшими. В данном случае их можно увидеть почти невооруженным глазом», — комментирует открытие Джоанна Теске из Обсерватории Карнеги в Пасадене.

В недрах HD 240430, как показывали замеры ее спектра, содержится намного больше некоторых металлов – элементов тяжелее водорода и гелия – чем в ее «соседке» HD 240429. Как правило, подобные различия говорят о том, что звезды сформировались в разных уголках галактики, где облака межзвездного газа содержат в себе разные доли углерода, кислорода, калия и других элементов. С другой стороны, сам факт встречи двух звезд, их схожие размеры и возраст говорят в пользу обратного.

Причина этого «невозможного» парадокса скрывалась в различиях в концентрации различных «металлов» в недрах HD 240430 и ее более «чистой» соседки. Ученые заметили, что все вещества, доля которых сильно различается, присутствуют в большом количестве в одном типе небесных тел – в планетах и в каменистых астероидах.

«Как показывают расчеты исследователей, это светило, получившее имя «Кронос», должно было съесть, подобно Титану из древнегреческих мифов, больше десятка землеподобных планет или несколько каменистых «супер-Земель», чья общая масса примерно в 15 раз больше, чем у Земли. В таком случае спектр HD 240430 станет таким, как он выглядит в реальности. Как предполагают ученые, «Кронос» и его брат «Криос» относительно недавно сблизились с другой звездой, притяжение которой «взболтало» их планетную систему и дестабилизировало ее. В результате этого часть или все планеты упали на «Кронос», следами чего являются относительно высокие доли лития в его материи, обычно исчезающего с поверхности звезд, аналогичных HD 240430 и HD 240429, через несколько миллионов лет после такого «обеда», - пишет издание.

Сейчас ученые заняты поисками планет на окраинах этой звездной системы, потенциально переживших этот катаклизм. Их открытие, как надеются планетологи, поможет нам понять, как именно и когда «Кронос» съел своих «детей».