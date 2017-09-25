ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму

Организация объединенных наций подготовила доклад, в котором обвиняет Россию в нарушении прав человека в Крыму после его вхождения в состав страны. По их данным, были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, сообщает в понедельник Дождь .

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, и по крайней мере одна внесудебная казнь», - говорится в докладе.

«По данным ООН, обязательное введение российского гражданства для крымчан оказало особо сильное влияние на три группы населения: тех, кто официально отказался от гражданства Украины, государственных служащих, которые были вынуждены отказаться от украинского гражданства или потерять работу, и крымчан, которые не соответствовали юридическим критериям гражданства и стали иностранцами. Из-за этого они не могут голосовать на выборах и принимать в них участие, подавать заявления на проведение общественных собраний, занимать должности в государственной администрации», - пишет издание.

В качестве примеров задержаний, которые ООН посчитал незаконными, называется задержание украинского режиссера Олега Сенцова, а также его последующий арест и тюремное заключение. В докладе упоминается Меджлис крымскотатарского народа, который запрещен в России. По мнению экспертов международной организации, это можно рассмотреть как нарушение прав членов организации.

Доклад содержит 20 рекомендаций российскому правительству, в которых ООН призывает отстаивать права человека для всех и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности полуострова.