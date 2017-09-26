Нацбанк изменит рынок страхования

Национальный банк разработал законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности». Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава финрегулятора Данияр Акишев, в стране планируется создать онлайн-страхования, а также снизить стоимость страховых услуг для населения и бизнеса.

По словам Акишева, в настоящее время уровень страховых услуг, а также значимость этого рынка в развитии экономики Казахстана остается достаточно низким. Размер страховых премий за последние десять лет не превышает одного процента ВВП.

«Мы проигрываем не только развитым странам, но и многим нашим соседям», - констатировал глава Нацбанка.

Именно этим и обусловлена разработка нового законопроекта, который позволит повысить качество и снизить стоимость страховых услуг, для населения и бизнеса.

«Законопроектом предусмотрено внедрение онлайн-страхования. В мире доля онлайн покупателей составляет 40 процентов. В Казахстане в результате внедрения онлайн-страхования население получает возможность заключать договора страхования в электронной форме. До этого правовая база не позволяла внедрить проект в полном объёме», - объяснил он.

Таким образом, в случае принятия законопроекта у граждан появится возможность заключать договоры через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или страхового агента.

Кроме того, будут значительно упрощены процедуры страхования и выплат, что позволит ускорить все бизнес-процессы.

«Ключевым элементом онлайн-страхования станет единая база данных по страховым договорам. База данных будет единой учётной организацией и хранилищем по полисам обязательного страхования», - также сообщил он.

Законопроектом будут защищены и интересы туристов. Например, сейчас туристы могут получить страховые выплаты только после возвращения из-за рубежа, и на основании вступившего в законную силу решения суда. Более того, сегодня отсутствует исчерпывающий перечень событий, при наступлении которых у туриста возникает право на получение страховой выплаты, также «остаётся неадекватной сумма страхового покрытия» для защиты интересов пострадавших туристов.

«Из-за высокого уровня убыточностям данного класса страхования из 17 страховых организаций, обладавших лицензией на этот вид страхования, десять ее сдали. Поэтому в целях защиты казахстанских туристов законопроект предусматривает переход к обязательному страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж. Страхование выезжающего туриста будет осуществляться туроператором по одной из программ обязательного страхования, которые включают базовые социальные риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровья туриста. За счёт охвата стоимость страхования будет невысокой, около 340 тенге в день. Страховое покрытие от 3,4 до 17 миллионов тенге», - сообщил Акишев.