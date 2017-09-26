Реконструкция аэропорта Семея завершится в первой половине 2018 года

В областном акимате отметили, что ремонта аэропорта горожане ждали 40 лет. Власти города надеются после завершения ремонта расширить географию полетов и привлечь туристов:

«Совсем недавно мы начали не простую работу. И теперь есть твердая убежденность, что в июне следующего года не только семейчане, но и другие жители ближайших районов получат прекрасную возможность летать с этого аэропорта, который будет отвечать высокому уровню безопасности. Убежден, здесь появится очередное серьезное дополнение к инфраструктуре города, и это меня очень радует», – сказал глава региона Даниал Ахметов во время рабочего осмотра.

Аэропорт Семея является одним из старейших в стране: в 1929 году было открыто регулярное авиасообщение между Алма-Атой и Семипалатинском. В 2016 году на ремонт аэропорта было выделено более 10 млрд тенге. В первую очередь ремонт затронул взлетно-посадочную полосу и инженерные коммуникации. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3100 метра. На период реконструкции полосы частично для приема самолетов использовалась дополнительная грунтовая взлетно-посадочная полоса.