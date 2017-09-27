Состояние казахстанцев, попавших в ДТП в Турции, стабильное – МИД

Состояние семерых казахстанцев, попавших в серьезную аварию в турецком городе Анталья, стабильное. Двое из них получили переломы тазобедренных суставов, одна девушка получила сотрясение мозга, они не могут передвигаться самостоятельно. Казахстанские дипломаты вместе с врачами решают вопрос об организации транспортировки в Казахстан, сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

Как сообщил Жайнаков, консул Казахстана в Антальи постоянно находится на связи с пострадавшими казахстанцами. Ситуация осложнена тем, что туристы приехали на отдых без страхового полиса:

«Семеро друзей прибыли в Анталью самостоятельно, к сожалению, не имея страхового полиса. Поэтому после аварии возникли сложности с оплатой хирургической операции, медицинских услуг казахстанцев. Тем не менее, нашему дипломату удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы пятерым наиболее тяжело пострадавшим казахстанцам взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии. По двум другим ребятам вопрос оплаты еще решается», – написал он.

21 сентября 7 казахстанских туристов попали в аварию в турецком городе Кемер. В ДТП погибли 4 граждан Турции, казахстанцы получили тяжелые травмы, они были экстренно госпитализированы и прооперированы.