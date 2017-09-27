Twitter в тестовом режиме увеличил допустимое количество знаков в твитах в два раза

Платформа микроблогов Twitter увеличила лимит знаков с 140 знаков до 280 знаков. В своем блоге компания поделилась результатом исследования, которое показало, что отмена лимита в 140 символов побуждает пользователей писать больше.

В своем блоге, руководство социальной сети написало, что они приняли решение в тестовом режиме увеличить количество разрешенных знаков в твите со 140 до 280 знаков. Тестирование не коснется иероглифического письма, например, японских пользователей, поскольку иероглифы позволяют уместить большое содержание в меньшем объеме символов. Тестовая группа определялась случайной выборкой.

Прежде, чем принять решение, соцсеть провела исследование, которое показало, что строгое лимитирование знаков в твите больше всего разочаровывает пользователей:

«Также мы уверены в положительном влиянии нововведения. Прежде, чем нововвдение коснется всех пользователей, мы прежде хотим попробовать на небольшой группе людей. Наша компания будет собирать информацию и отзывы», – говорится в сообщении.

Ранее социальная сеть отказалась учитывать в лимите по знакам прикрепленные фотографии, видео, gif-анимацию, опросы и видео.