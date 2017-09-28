Первые соцобъекты Байконура будут подключены к газу в текущем году – Минэнерго

В текущем году министерство энергетики Казахстана планирует начать подключать к газу социальные объекты Байконура. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр профильного ведомства Магзум Мирзагалиев.

«Уже есть реальная возможность подключить первые социальные объекты Байконура. Данный вопрос находится на постоянном контроле в правительстве. Мы практически еженедельно собираемся, докладываем. Надеемся, что в этом году первые социальные объекты будут подключаться», - сообщил Мирзагалиев.

В свою очередь генеральный директор АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Манас Тасыбаев отметил, то в прошлом году компания уже построила в городе 48 километров газопроводных сетей, а также готова автоматизированная газораспределительная станция.

«Летом прошло заседание межправительственной комиссии, где была утверждена схема газификации. Сети наши готовы. Ждём подписания соглашения межправительственного соглашения, и мы, в принципе готовы к подаче газа. Я надеюсь, до конца года мы подадим газ», - проинформировал Тасыбаев.