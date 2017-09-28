За нарушение прав казахстанского бизнеса наказаны два российских предприятия

Коллегия ЕЭК вынесла положительное решение о наложении штрафа на ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и ООО «ВИЗ–Сталь», злоупотреблявшие доминирующим положением в сегменте электротехнической анизатропной стали по заявлению казахстанской компании, сообщает в четверг пресс-служба НПП «Атамекен»

По данным палаты, обращение АО «Кентауского трансформаторного завода» поступило 5 августа 2016 года и касалось нарушения общих правил конкуренции в отношении АО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «ВИЗ-Сталь» по признакам использования доминирующего положения.

По итогам расследования, которое проводилось в 2016 году за период нарушения январь 2015-июль 2016 года, были установлены нарушения общих правил конкуренции на товарном рынке, географическими границами которого являются территории Казахстана, России и Беларуси.

«Как показали итоги расследования доля участия двух хозяйствующих субъектов из РФ, покупателями которых являются 36 компаний из РК и РБ, составила в совокупном объеме 99,9%. При этом, используя свое доминирующее положение на рынке и практически отсутствие альтернативных производителей, российскими компаниями устанавливалось дополнительное условие формирования конечной завышенной цены на товар», - говорится в распространенном сообщении.

«Вынесенное решение является историческим с точки зрения применения механизма осуществления полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции. Более того, радует, что данное решение вынесено по заявлению казахстанского добросовестного предпринимателя, несмотря на противостояние со стороны российских контрагентов», - отметила член правления НПП «Атамекен» Дана Жунусова.

По ее словам, на сегодняшний день на рассмотрении ЕЭК находится два обращения от Палаты.