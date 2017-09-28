В аварии на шахте «Казахстанская» виноват работодатель

Завершила работу комиссия, расследовавшая ЧП на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», в результате которого 31 августа этого года погибли три человека. Вынесен акт специального расследования, согласно которому вина работодателя составляет 100%, сообщил официальный информационный портал акимата Карагандинской области.

31 августа 217 года произошел внезапный выброс метана, погибли три проходчика: Рустам Ахметжанов, Валерий Руденко и Максим Шебанов. Для расследования случившегося создали две экспертные комиссии и привлекли двух экспертов из Московского и Санкт-Петербургского горных институтов. Комиссия опросила 29 работников шахты и специализированного предприятия угольного департамента.

Председатель комиссии Ныгмеджан Макажанов, заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК заявил: «Вина работников в аварии составляет 0 %, работодателя - 100 %». При этом он уточнил, что авария вызвана внезапным выбросом угля в объёме свыше 925 тонн и газа в объёме более 161 тыс. куб. м с последующим загазированием горных выработок. Комиссия пришла к выводу, что одной из причин трагедии стало то, что в процессе производства работ компания недостаточно использовала все существующие научные разработки, для того чтобы обезопасить ведение горных работ на предприятии.

Комиссия вынесла рекомендации из 23 пунктов. Большинство рекомендаций адресовано компании «АрселорМиттал Темиртау», часть - уполномоченному органу по промышленной безопасности.

«Самое важное - это то, что мы запрещаем работу аварийного забоя. Работа в этом забое остановлена. Рекомендуем провести зачистку, привести забой в безопасное состояние, после этого провести детальную разведку», — заявил председатель комиссии.

Чтобы обезопасить труд шахтеров, компании посоветовали привлечь научно-исследовательские институты в области прогнозирования и предупреждения газодинамических явлений.