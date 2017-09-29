Кульджинский тракт перекроют от проспекта Рыскулова до улицы Тараз, сообщили в акимате Алматы.

«В связи с производством работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу», с 22.00 ч. 29 сентября до 06.00 ч. 30 сентября движение автотранспорта по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Тараз в северном и южном направлениях будет временно перекрыто», - говорится в сообщении.

В этом году в акимате Алматы сообщили о планах по улучшению 16 пешеходных зон в каждом районе, ремонту дорог, покупке автобусов и т.д.

В мае маслихат Алматы уточнил бюджет города на 2017 год. Сэкономленные деньги принесли в него дополнительные 48,9 млрд тенге, он составил 542,4 млрд тенге. В городе планировали отремонтировать дороги, закупить автобусы и благоустроить пешеходные зоны.