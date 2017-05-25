В Алматы выделяют деньги на благоустройство центра и ремонт дорог

Маслихат Алматы уточнил бюджет города на 2017 год – сэкономленные деньги принесли в него дополнительные 48,9 млрд тенге, он составил 542,4 млрд тенге. За счет бюджета в городе планируют отремонтировать дороги, закупить автобусы и благоустроить пешеходные зоны, сообщает пресс-служба акимата.

Акимат Алматы обещает уделить внимание и выделить средства на реализацию плана развития Алматы до 2020 года. В частности, на благоустройство города будет выделены 19,7 млрд тенге, планируется начать работы по обустройству пешеходных зон на улицах Жибек Жолы, Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, площади Астана и еще 16-ти улицах в каждом районе в рамках разработанной архитектором Яном Гейлом концепции. В программу благоустройства включен ремонт 6 скверов, одного парка, одного бульвара, реконструкция и благоустройство 3 пешеходных зон по улицам Толебаева, Байсеитовой и по набережной реки Есентай. О сроках начала и завершения работ не говорится.

7,7 млрд тенге будут выделены на благоустройство 472 дворовых территорий. Ремонт также затронет 10 км арыков и арычных переходов, русло реки Большая Карасу и гидротехническое сооружения вдоль реки Малая Алматинка. На благоустройство инфраструктуры кладбища в микрорайоне «Думан» Жетысуского района выделят 200 млн тенге.

Ремонтные работы также затронут транспортную инфраструктуру:

«Так, в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети города и создания максимально комфортных условий для пассажиров общественного транспорта на средний ремонт 95 км дорог будет выделено дополнительно 2,5 млрд. тенге. На 2,4 млрд.тенге будут построены новые дороги в мкр.«Алгабас» и «Акбулак» Алатауского района и микрорайон «Калкаман» и «Алтын Алаш» Наурызбайского района», – говорится в сообщении.

Акимат Алматы намерен приобрести 297 современных городских автобусов.