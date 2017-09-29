Казахстан закупил 2 млн вакцин от гриппа

В текущем году Казахстан будет использовать вакцины от гриппа российского производства, и на данный момент уже закупил 2 миллиона доз, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в Астане главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. По его информации кампания по вакцинации стартует с первого октября, планируется что прививки получат около 10% населения.

«В этом году мы имеем информацию, что будет циркуляцию трех штаммов вируса - это А (H1N1) - Мичиган, A (H3N2) - Гонконг, B - Брисбен. Эти штаммы заложены в сертифицированные вакцины и у нас в стране будут использоваться в этом году вакцины российского производства «Гриппол плюс» - это вакцина, сертифицированная Всемирной организацией здравоохранения. В текущем году в страну поступило уже 2 млн доз данной вакцины, из них 1,5 млн доз закупят на средства республиканского бюджета на сумму 1,2 млрд тенге. И 500 тысяч доз вакцины - по запросу работодателей и для вакцинации на средства самого населения», - сообщил Бекшин.

В этом году, отметил он, было проведено исследование иммунологического статуса населения Казахстана. В результате врачи выявили, что 20% граждан не имеет иммунитета к данным штаммам.

«Поэтому вакцинация актуальна, в первую очередь для этого контингента», - подчеркнул главный санитарный врач страны.

Вакцинация стартует с 1 октября текущего года. Для этого, заверяет Бекшин, подготовлены все прививочные пункты, проведена работа по контингенту, который будет получать вакцинацию, а также проведена работа с бригадами по вакцинации.

«В целом, перед нами стоит задача вакцинировать не менее 10% нашей страны. То есть создать иммунную прослойку в наиболее уязвимых группах населения. Это дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности», - пояснил он.

Кроме того, вакцинация будет проводиться за счет за счет работодателей и личных средств граждан.

«Что касается частных платных кабинетов, то мы предполагаем, что цена будет варьировать в районе 2200 до 3,5 тысяч тенге. Все кабинеты будут иметь различные цены», - заключил Бекшин.