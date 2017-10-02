​Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за изучение биологических часов

2 октября в Стокгольме с вручения в номинации «физиология и медицина» началась неделя Нобелевской премии. Первыми лауреатами ежегодной премии стала группа ученых, среди которых профессоры Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Юнг, открывших молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы или биологические часы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте комиссии .

Биологические часы или циркадный ритм регулирует в организме сон, кровяное давление, выброс гормонов и другие биологические паттерны. Ученые изолировали ген дрозофилы, управляющий биологическим ритмом. Работа ученых показала, что этот ген вырабатывает белок в клетке, который аккумулируется в течение ночи и расходуется в течение дня. Это привело к обнаружению дополнительного белка, который управляет механизмом самоподдержки биологического ритма в клетке.

Биологический ритм точно подстраивает наш организм под условия окружающей среды и ее изменений. Если окружающая среда и биологические ритмы находятся в диссонансе, то мы испытываем недомогания, например, когда мы путешествуем через несколько часовых поясов и страдаем от «джетлага».

В 70-х годах прошлого века ученый Сеймур Бензер и его студент Рональд Конопка задались вопросом: что будет, если выделить ген, регулирующий циркадные ритмы дрозофил? Тогда они продемонстрировали, что мутации в неизвестном гене разрушили циркадные часы мух. Этот ген они назвали «период».

В прошлом году Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте присудил Нобелевскую премию по физиологии и медицине японцу Йошиниру Осуми за его открытия механизмов аутофагии, так называемого «самопоедания» клеток. Осуми на протяжении двадцати лет занимался исследованием внутреннего разложения клеток. Ему удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.