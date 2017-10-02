Режим ЧС в ближайшее время могут объявить в Сайрамском районе Южного Казахстана

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области в ближайшее время может быть объявлен режим ЧС. Причина – скотомогильник с сибирской язвой в поселке Ак-кала, который может быть размыт в результате изменения русла реки Аксу. Эта река снабжает водой административный центр региона - Шымкент.

«Мы только получили проект решения акима об объявлении ЧС. Никаких возражений (по поводу объявления режима ЧС – V) нет. Сегодня-завтра будем объявлять», - сказал по телефону Vласти советник акима Сайрамского района Ильяс Марин.

По его словам, «работы (по восстановлению укреплений, защищающих скотомогильник от русла реки Аксу – V) уже ведутся». Источник в акимате региона на условиях анонимости рассказал, что «сегодня начали укреплять берег», хотя об опасности заражения реки Аксу стало известно еще в начале июня этого года – три месяца назад.

Тогда агентство «Хабар» приводило такие слова руководителя ветеринарного отдела акимата Сайрамского района Рыскула Есполая: «Раньше здесь (в поселке Ак-кала – V) был защитный железобетонный блок, а сейчас они убраны, сняты чужими людьми, кто использует этот карьер, создаются опасные условия».

Кроме того, агентство сообщало, что раньше реку и скотомогильник, где захоронен павший от сибирской язвы скот, разделяло расстояние в 30 метров; затем оно сократилось до 10 метров. Перенести могильник нельзя. Необходимо восстанавливать бетонные укрепления, которые были убраны неизвестными. Ранее, в комментариях государственным СМИ, в Сайрамском акимате сообщали, что для восстановительных работ необходимо 26 млн тенге. Сейчас сумма изменилась.

«Сметная документация подготовлена. Примерная сума уже оговорена. Это около 100 млн тенге», - сказал Марин в интервью Vласти. Он также добавил, что в акимате сейчас ведут переговоры с подрядчиками, которые, после получения оплаты, «в срочном порядке сказали, что сделают (восстановят заграждения между рекой и скотомогильником – V)».

По словам Марина, захоронение с падшим от сибирской язвы скотом появилось в поселке Ак-кала еще в советское время, в 1987 году.

Что касается причин изменения русла реки Аксу, то, по мнению Марина, это может быть связано с двумя факторами – погодным и разработкой каменных карьеров, которой, по данным источников в районе, занимаются около 9 компаний, чьи названия Vласти пока не озвучили.

«Прошлая зима была у нас очень бурная. В низовьях были расположены карьеры (по добыче камня – V), может, из-за них (возникла ситуация со скотомогильником – V), с одной стороны, с другой, из-за аварийной ситуации, когда река вышла (из русла – V) и начала подмывать берег. Обычно у нас летом-осенью речка пересыхает», - сказал Марин.

Река Аксу протекает в Сайрамском и Толебийском районах ЮКО. Ее длина составляет 133 км, и ее водами снабжается один из крупнейших городов страны Шымкент.

Vласть направила запросы относительно ситуации вокруг реки Аксу в ряд госструктур и рассчитывает получить их комментарии в ближайшее время.