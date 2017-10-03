Среди них – 43 электронных казино и 7 залов игровых аппаратов
За 8 месяцев в Алматы закрыли 50 игорных заведений
ФОТО с сайта GH.NET.UA

За 8 месяцев 2017 года, согласно данным службы экономических расследований, в Алматы пресекли незаконную деятельность 50 игорных заведений, сообщает «Казинформ».

«Среди них были 43 электронных казино и 7 залов игровых аппаратов. Изъято более 617 единиц компьютерной техники, 246 телевизоров, 117 электронных терминалов, 21 игровой автомат, денежных средств в сумме около 6 млн тенге», - сообщил руководитель ДГД по Алматы Аскар Тынысбеков.

По информации налоговиков, в Алматы действуют более 183 тысяч предпринимателей без учета бездействующих, из них 74,9 тысяч юридических лиц и 108,9 тысяч индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 27 сентября прогнозные показатели доходной части бюджета Алматы исполнены на 103%. «При плане 1 206 058 млн тенге поступления составили 1 246 762 млн тенге. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 112% или больше на 132 533 млн тенге», - сказал Аскар Тынысбеков.

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