В Алматы река Малая Алматинка вышла из берегов из-за мусора - акимат

В Алматы река Малая Алматинка вышла из берегов во вторник
утром и подтопила пересечение улиц Богенбай
батыра – Каирбекова. Русло водоема переполнилось из-за мусора в виде двух
автошин и дополнительной воды из реки Есентай, сообщила пресс-служба акимата
Алматы, передает Sputnik.
«В связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако переход на улицу Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — говорится в сообщении.
Представители акимата сообщают, что экстренные меры уже предприняты.
«В настоящее время русло перенаправлено обратно в реку Есентай, проводятся работы по очистке перехода», —информирует городское управление природных ресурсов.
Городские власти уверяют, что сложившаяся ситуация никакого ущерба городу не нанесла.
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