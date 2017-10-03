В Алматы река Малая Алматинка вышла из берегов из-за мусора - акимат

В Алматы река Малая Алматинка вышла из берегов во вторник утром и подтопила пересечение улиц Богенбай батыра – Каирбекова. Русло водоема переполнилось из-за мусора в виде двух автошин и дополнительной воды из реки Есентай, сообщила пресс-служба акимата Алматы, передает Sputnik .

«В связи с реконструкцией русла реки Есентай от БАКа им. Кунаева до микрорайона Кокжиек, основное русло реки Есентай было перенаправлено в русло реки Малая Алматинка. Однако переход на улицу Богенбай батыра забился автошинами в количестве 2 штук, в этой связи вода частично затопила улицу», — говорится в сообщении.

Представители акимата сообщают, что экстренные меры уже предприняты.

«В настоящее время русло перенаправлено обратно в реку Есентай, проводятся работы по очистке перехода», —информирует городское управление природных ресурсов.

Городские власти уверяют, что сложившаяся ситуация никакого ущерба городу не нанесла.