Назарбаев ознакомился с работой нескольких предприятий в Актобе

В четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Актобе, где ознакомился с работой нескольких предприятий. По словам президента, люди в Актобе «счастливые», сообщает Акорда.

Президент Казахстана ознакомился с работой одного из цехов завода, специализирующегося на производстве ферросплавов. Президенту было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тысяч тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США. По данным Акорды, Актюбинский завод ферросплавов – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха.

Также глава государства ознакомился с работой рельсобалочного завода в Актобе.

«Мы делаем все, чтобы Актобе вошел в число городов с миллионом жителей. Это наша родина. Мы построим для своей родины еще много таких заводов. В Актобе есть дорога на Китай, железная дорога, есть газ. Таких условий в большинстве городов нет. Вы счастливые люди, благополучия вам», - цитирует президента Казинформ.

Позже Нурсултан Назарбаев посетил теплицу, в строительстве которой была использована передовая инновационная система Ultra-Clima. Президенту была представлена информация о возможностях данного проекта по поставке овощей для всего региона, а также экспорту овощной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, Назарбаев ознакомился с ходом строительства быстровозводимого одноэтажного и двухэтажного кредитного жилья в массиве «Нур Актобе».

Президент подчеркнул важность реализации жилищной программы «Нурлы жер» для населения страны: "Данная программа имеет большое значение в повышении благосостояния населения. Главная наша цель - создать необходимую инфраструктуру для комфортного проживания граждан и обеспечить их трудоустройство".

Аким области Бердыбек Сапарбаев проинформировал президента, что в рамках госпрограммы Нурлы жер в текущем году планируется обеспечить жильем более 1000 семей в регионе.